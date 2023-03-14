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Коммерсантъ FM
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АвтоВАЗ возобновил выпуск Lada Niva Bronto

АвтоВАЗ возобновил производство внедорожника Lada Niva Legend во внедорожном варианте Bronto.

Lada Niva Legend Bronto Prestige

Lada Niva Legend Bronto Prestige

Фото: АвтоВАЗ

Lada Niva Legend Bronto Prestige

Фото: АвтоВАЗ

Модификация Bronto отличается самоблокирующимися винтовыми дифференциалами в переднем и заднем мостах, главной парой с увеличенным передаточным числом 4.1, дорожным просветом 240 мм, увеличенным ходом передней и задней подвески, усиленной задней осью, доработанными амортизаторами. Стоимость такого автомобиля, доступного в комплектациях Luxe и Prestige, составляет от 1,1 млн руб.

Технически Bronto идентична стандартной Lada Niva Legend и оснащается 83-сильным 1,7-литровым бензиновым двигателем в сочетании с 5-ступенчатой механической коробкой передач и постоянным полным приводом с понижающей передачей и блокировкой межосевого дифференциала.

Напомним, ранее появилась информация, что Lada Niva Legend в производственной гамме российской компании останется как минимум до 2030 года, а в текущем году возобновится выпуск пятидверной модификации внедорожника.

Максим Вершинин

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