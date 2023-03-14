АвтоВАЗ возобновил выпуск Lada Niva Bronto

АвтоВАЗ возобновил производство внедорожника Lada Niva Legend во внедорожном варианте Bronto.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Lada Niva Legend Bronto Prestige

Фото: АвтоВАЗ Lada Niva Legend Bronto Prestige

Фото: АвтоВАЗ

Модификация Bronto отличается самоблокирующимися винтовыми дифференциалами в переднем и заднем мостах, главной парой с увеличенным передаточным числом 4.1, дорожным просветом 240 мм, увеличенным ходом передней и задней подвески, усиленной задней осью, доработанными амортизаторами. Стоимость такого автомобиля, доступного в комплектациях Luxe и Prestige, составляет от 1,1 млн руб.

Технически Bronto идентична стандартной Lada Niva Legend и оснащается 83-сильным 1,7-литровым бензиновым двигателем в сочетании с 5-ступенчатой механической коробкой передач и постоянным полным приводом с понижающей передачей и блокировкой межосевого дифференциала.

Напомним, ранее появилась информация, что Lada Niva Legend в производственной гамме российской компании останется как минимум до 2030 года, а в текущем году возобновится выпуск пятидверной модификации внедорожника.

Максим Вершинин

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