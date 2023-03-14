Nokian спустила шину

Власти РФ одобрили продажу российского бизнеса Nokian Tyres «Татнефти» за 23 млрд руб., что несколько ниже, чем первоначально ожидалось. Остается вопросом, куда «Татнефть» планирует продавать шины с изначально ориентированного на экспорт завода во Всеволожске, учитывая отсутствие дефицита на внутреннем рынке. Аналитики полагают, что самым логичным шагом для «Татнефти» будет выход в близкий к Nokian премиальный сегмент, а не конкуренция с продукцией своих бывших шинных активов Kama и Viatti.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Склад завода по производству шин Nokian Tyres

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Склад завода по производству шин Nokian Tyres

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Правкомиссия одобрила сделку по продаже российских активов Nokian Tyres «Татнефти» с допустимой ценой сделки в 23 млрд руб., сообщила финская компания. По курсу на 14 марта это составляет около €286 млн, что примерно на треть меньше, чем изначально ожидала Nokian,— около €400 млн. Концерн назвал причиной корректировки изменение объема денежных средств на балансе и оборотного капитала, а также курсов валют с момента подписания соглашения о продаже в конце октября 2022 года. Nokian отмечает сохраняющуюся высокую степень неопределенности по закрытию сделки и ее срокам, а также сумме с учетом динамики обменного курса.

ФАС уже одобрила три ходатайства «Татнефти» о приобретении у Nokian Tyres 100% долей в уставных капиталах ООО «Нокиан Тайерс», ООО «Хакка Инвест» и ООО «Нокиан Шина» (см. “Ъ” от 9 февраля).

«Татнефть» не получила бренды Nokian — «Нокиан Тайерс» уже объявила, что сеть шинных центров Vianor проведет ребрендинг и продолжит работу под брендом Ivanor.

Основной актив Nokian Tyres в РФ — завод во Всеволожске (Ленобласть) мощностью 17 млн шин в год. Весь рынок легковых шин РФ в последние годы составлял около 30–40 млн штук в год. В 2021 году на Россию приходилось 20% продаж Nokian и 80% выпуска. Экспорт шин из России в Европу и Северную Америку прекратился в июле прошлого года, когда ЕС ввел эмбарго на такие поставки. Сейчас завод возобновил работу после технической остановки для довыпуска летних шин — еще под брендами Nokian.

У «Татнефти» есть опыт работы в сегменте: компания выпускала шины под брендами Kama Tyres и Viatti в Нижнекамске, но активы летом 2022 года попали под санкции ЕС.

После этого «Татнефть» продала их «Татнефтехиминвест-холдингу», в котором 49% владеют власти Татарстана. В 2021 году шинный блок «Татнефти» выпустил 12,3 млн шин, большая часть — для легковых автомобилей. Помимо мощностей бывшего шинного бизнеса «Татнефти» и завода Nokian, в РФ продолжают работу площадки российского Cordiant мощностью около 12 млн шин, а также Pirelli (мощность 10 млн штук).

Собеседники “Ъ” среди шинников отмечали, что скупка мощностей не имеет смысла без понимания, чем заменить программное обеспечение, из каких смесей и по какой рецептуре производить шины, а также куда сбывать их с учетом ограниченной емкости внутреннего рынка. Собеседник “Ъ” отмечал, что «Татнефть», с учетом прошлого опыта, вероятно, сможет закрыть вопрос с ПО, но остается проблема состава продукции и ее позиционирования. У «Татнефти» есть выпуск синтетического каучука, но в российской Nokian говорили, что натуральный каучук заменить, особенно в зимних шинах, невозможно. Помимо натурального каучука, в РФ нет материалов для корда и ускорителей вулканизации (см. “Ъ” от 16 марта 2022 года).

Один из источников “Ъ” отмечает, что дефицита шин в РФ нет, за исключением потребности в больших типоразмерах, которые традиционно не выпускались в РФ из-за ограниченной емкости рынка. А потенциал экспорта в ближнее зарубежье ограничен.

«Татнефть» в 2021 году начала строить в Казахстане завод по выпуску шин ТОО KamaTyresKz (СП с казахстанской «Аллюр»), который запустился в конце 2022 года и в 2024 году рассчитывает выйти на мощность в 3,5 млн шин. Кроме того, «Татнефть» в начале декабря подписала соглашение с «Узкимесаноат» о выкупе узбекского ООО «Биринчи резинотехника заводи» — в 2021 году завод изготовил 244,9 тыс. шин для автомобилей при мощности 3 млн штук. В теории с этих предприятий компания могла бы наладить экспорт в ЕС, закрыв поставки на рынки Средней Азии с помощью российских активов.

Шины Kama Tyres и Viatti до кризиса поставлялись в 48 стран, из которых 35 — дальнего зарубежья, в том числе Израиль, Лаос, Швеция и другие. Автомобильный эксперт Владимир Беспалов отмечает, что в теории «Татнефть» может продолжить взаимодействовать с наработанной ранее базой контрагентов за рубежом, с которыми из-за санкций сейчас не может работать «Нижнекамскшина». Однако он полагает, что было бы странно начать выпуск шин бюджетного сегмента, которыми ранее занималась компания, учитывая прошлое позиционирование продукции Nokian и регистрацию созвучных товарных знаков.

Ольга Никитина