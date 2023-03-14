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Коммерсантъ FM
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Nokian спустила шину

Власти РФ разрешили финской компании продать активы «Татнефти» по сниженной цене

Власти РФ одобрили продажу российского бизнеса Nokian Tyres «Татнефти» за 23 млрд руб., что несколько ниже, чем первоначально ожидалось. Остается вопросом, куда «Татнефть» планирует продавать шины с изначально ориентированного на экспорт завода во Всеволожске, учитывая отсутствие дефицита на внутреннем рынке. Аналитики полагают, что самым логичным шагом для «Татнефти» будет выход в близкий к Nokian премиальный сегмент, а не конкуренция с продукцией своих бывших шинных активов Kama и Viatti.

Склад завода по производству шин Nokian Tyres

Склад завода по производству шин Nokian Tyres

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Склад завода по производству шин Nokian Tyres

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Правкомиссия одобрила сделку по продаже российских активов Nokian Tyres «Татнефти» с допустимой ценой сделки в 23 млрд руб., сообщила финская компания. По курсу на 14 марта это составляет около €286 млн, что примерно на треть меньше, чем изначально ожидала Nokian,— около €400 млн. Концерн назвал причиной корректировки изменение объема денежных средств на балансе и оборотного капитала, а также курсов валют с момента подписания соглашения о продаже в конце октября 2022 года. Nokian отмечает сохраняющуюся высокую степень неопределенности по закрытию сделки и ее срокам, а также сумме с учетом динамики обменного курса.

ФАС уже одобрила три ходатайства «Татнефти» о приобретении у Nokian Tyres 100% долей в уставных капиталах ООО «Нокиан Тайерс», ООО «Хакка Инвест» и ООО «Нокиан Шина» (см. “Ъ” от 9 февраля).

«Татнефть» не получила бренды Nokian — «Нокиан Тайерс» уже объявила, что сеть шинных центров Vianor проведет ребрендинг и продолжит работу под брендом Ivanor.

Основной актив Nokian Tyres в РФ — завод во Всеволожске (Ленобласть) мощностью 17 млн шин в год. Весь рынок легковых шин РФ в последние годы составлял около 30–40 млн штук в год. В 2021 году на Россию приходилось 20% продаж Nokian и 80% выпуска. Экспорт шин из России в Европу и Северную Америку прекратился в июле прошлого года, когда ЕС ввел эмбарго на такие поставки. Сейчас завод возобновил работу после технической остановки для довыпуска летних шин — еще под брендами Nokian.

У «Татнефти» есть опыт работы в сегменте: компания выпускала шины под брендами Kama Tyres и Viatti в Нижнекамске, но активы летом 2022 года попали под санкции ЕС.

После этого «Татнефть» продала их «Татнефтехиминвест-холдингу», в котором 49% владеют власти Татарстана. В 2021 году шинный блок «Татнефти» выпустил 12,3 млн шин, большая часть — для легковых автомобилей. Помимо мощностей бывшего шинного бизнеса «Татнефти» и завода Nokian, в РФ продолжают работу площадки российского Cordiant мощностью около 12 млн шин, а также Pirelli (мощность 10 млн штук).

Собеседники “Ъ” среди шинников отмечали, что скупка мощностей не имеет смысла без понимания, чем заменить программное обеспечение, из каких смесей и по какой рецептуре производить шины, а также куда сбывать их с учетом ограниченной емкости внутреннего рынка. Собеседник “Ъ” отмечал, что «Татнефть», с учетом прошлого опыта, вероятно, сможет закрыть вопрос с ПО, но остается проблема состава продукции и ее позиционирования. У «Татнефти» есть выпуск синтетического каучука, но в российской Nokian говорили, что натуральный каучук заменить, особенно в зимних шинах, невозможно. Помимо натурального каучука, в РФ нет материалов для корда и ускорителей вулканизации (см. “Ъ” от 16 марта 2022 года).

Один из источников “Ъ” отмечает, что дефицита шин в РФ нет, за исключением потребности в больших типоразмерах, которые традиционно не выпускались в РФ из-за ограниченной емкости рынка. А потенциал экспорта в ближнее зарубежье ограничен.

«Татнефть» в 2021 году начала строить в Казахстане завод по выпуску шин ТОО KamaTyresKz (СП с казахстанской «Аллюр»), который запустился в конце 2022 года и в 2024 году рассчитывает выйти на мощность в 3,5 млн шин. Кроме того, «Татнефть» в начале декабря подписала соглашение с «Узкимесаноат» о выкупе узбекского ООО «Биринчи резинотехника заводи» — в 2021 году завод изготовил 244,9 тыс. шин для автомобилей при мощности 3 млн штук. В теории с этих предприятий компания могла бы наладить экспорт в ЕС, закрыв поставки на рынки Средней Азии с помощью российских активов.

Активами шинной компании Continental интересуется S8 Capital

Шины Kama Tyres и Viatti до кризиса поставлялись в 48 стран, из которых 35 — дальнего зарубежья, в том числе Израиль, Лаос, Швеция и другие. Автомобильный эксперт Владимир Беспалов отмечает, что в теории «Татнефть» может продолжить взаимодействовать с наработанной ранее базой контрагентов за рубежом, с которыми из-за санкций сейчас не может работать «Нижнекамскшина». Однако он полагает, что было бы странно начать выпуск шин бюджетного сегмента, которыми ранее занималась компания, учитывая прошлое позиционирование продукции Nokian и регистрацию созвучных товарных знаков.

Ольга Никитина

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