Continental подкатили покупателя

S8 Capital Армена Саркисяна хочет приобрести активы немецкой Continental в России, включая завод по выпуску шин в Калуге. Инвестор уже стал собственником завода, выпускавшего в России лифты Otis. В Continental сообщали, что находятся на продвинутой стадии переговоров об уходе из РФ. Армен Саркисян фигурировал в СМИ как партнер основателя автодилера «Авилон» Александра Варшавского. Сейчас дилер в процессе покупки другого калужского актива в автопроме, завода Volkswagen.

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S8 Capital хочет приобрести российские активы Continental, в частности завод в Калуге, сообщили два собеседника “Ъ”, знакомых с ходом сделки. Гендиректор Continental Николай Сетцер 8 марта говорил, что компания обсуждает продажу активов. «Война является причиной нашего контролируемого ухода из России. Это означает продажу нашей деятельности, в том числе нашего завода в Калуге. Мы находимся на продвинутой стадии процесса продажи»,— отметил он.

Сама S8 Capital развивает ИT-решения в финансовом секторе, ритейле, телекоммуникациях, электронной коммерции и медиа, владеет компанией «Столото» — распространителем государственных лотерей. СМИ называли Армена Саркисяна бизнес-партнером Александра Варшавского — владельца автодилера «Авилон». Последний, например, участвовал и в запуске онлайн-сервиса S8 Capital по лизингу автомобилей для физических лиц Next.Car. Сейчас «Авилон» покупает российский завод Volkswagen в Калуге (см. «Ъ-Онлайн» от 1 марта). Но и для S8 Capital это не первый опыт приобретения активов покидающих РФ компаний: летом 2022 года Минпромторг сообщил, что группа приобрела российский бизнес американского производителя лифтов Otis Worldwide Corporation. Формально покупателем выступила инвесткомпания Ice Development.

В Continental не стали комментировать покупателя и условия сделки, сообщив лишь, что рассматривают различные стратегии по отношению к активам, в том числе контролируемый выход с рынка. «Представительства компании, в частности ООО "Континентал Тайрс Рус" и ООО "Континентал Калуга", продолжают работать в штатном режиме, выполняя обязательства перед клиентами, сотрудниками и партнерами в полном объеме»,— добавили в компании. В S8 не ответили на запрос “Ъ”.

Завод Continental в Калуге начал работу в конце 2013 года, инвестиции составили €240 млн. Площадка производит шины трех Continental, Gislaved и Matador от 13 до 20 дюймов, мощность составляет 4 млн шин в год с перспективами расширения до 16 млн штук. Продукция поставлялась как автозаводам для первичной комплектации автомобилей, так и на рынок.

Завод, как и многие предприятия иностранных инвесторов в РФ, остановил производство после начала военных действий на Украине. В июне 2022 года в Continental говорили, что «традиционно шинные производители в России зависят от иностранного сырья, поскольку в рецептуре шины присутствует около 60 различных материалов, часть из которых не производится в России» (см. «Ъ-Онлайн» от 28 июня 2022 года).

Однако летом выпуск был возобновлен, что в Continental объясняли «уголовными рисками» для локальных сотрудников, если компания не будет удовлетворять внутренний спрос. Там подчеркивали, что шины поставляются только для гражданских целей. Предприятие, как и другие шинные заводы иностранных марок в РФ, до начала кризиса поставляло шины на экспорт. Согласно сайту инвестпортала Калужской области, поставки шли в страны Европы, Канаду и Китай. Сейчас экспорт шин из РФ в ЕС и Северную Америку невозможен из-за санкций.

Помимо шинного бизнеса у Continental в РФ есть заводы «Континентал Аутомотив Системс Рус» (электронные автокомпоненты и элементы систем подачи и впрыска топлива) и «Контитех» (трубопроводы для систем автомобильного кондиционирования и систем гидроусиления руля).

Собеседники “Ъ” среди участников шинной отрасли подчеркивают, что завод Continental — последний после Nokian Tyres и Michelin профильный актив, выставленный на продажу. Они добавляют, что без программного обеспечения и рецептуры смеси покупатели не смогут продолжать выпуск продукции уходящих с рынка иностранных брендов и фактически покупают только оборудование и пресс-формы.

Глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров полагает, что справедливая стоимость предприятий составляет не менее $100 млн, в то же время Continental уже отразила обесценение активов в РФ в последней отчетности на €87 млн. Эксперт уточняет, что стоимость активов в соответствии с условиями, которые обозначены правительственной комиссией, затем должна дисконтироваться не менее чем на 50%, а также будет применяться рассрочка платежа. По его мнению, реальная стоимость сделки может составить 2–3 млрд руб., «но, скорее всего, ближе к нижней границе».

Ольга Никитина, Дмитрий Козлов, Дарья Андрианова