Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает, какие факторы повлияли на высокие продажи бренда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Гронский, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Гронский, Коммерсантъ

Существуют разные мнения по поводу того, когда именно автомобили нового бренда становятся заметными на улицах городов. Кто-то говорит, что залог успеха здесь в нетривиальном дизайне. Кто-то считает, что когда ты садишься за руль какого-то автомобиля, то невольно ищешь взглядом такие же. Со всем этим можно спорить, но бесспорны, как всегда, цифры.

По итогам прошлого года самым быстрорастущим брендом на российском автомобильном рынке стал Exeed. На фоне общего падения марка показала рост в 264%, реализовав 13,5 тыс. автомобилей. В этом году ежемесячные продажи бренда впервые превысили 2 тыс. единиц. А количество, как учат философы, переходит в качество. Уверен, что и вы обратили внимание, как много вокруг нас стало автомобилей марки Exeed.

Эксперты рынка говорят, что такой рост обусловлен прежде всего планомерно расширяющимся модельным рядом. В прошлом году у нас стартовали продажи компактного кроссовера LX – сначала в переднеприводном, а потом и в полноприводном варианте. Спортивной версией дополнилась линейка среднеразмерного внедорожника TXL — самой популярной модели бренда. Также была представлена лимитированная серия флагмана бренда Exeed — внедорожника VX.

Конечно, можно было бы связать такой успех и со специфической ситуацией, возникшей на российском рынке, когда у брендов из Китая фактически не осталось конкурентов. Но Exeed показывает динамичное расширение в самых разных регионах, включая Центральную Азию, Южную Америку и Ближний Восток. А Саудовскую Аравию или Кувейт, где сегодня тоже продаются автомобили марки Exeed, едва ли кто назовет рынками с низкой конкуренцией.

На благо марки в пяти научно-исследовательских центрах по всему миру работают свыше 7 тыс. специалистов, что позволяет постоянно создавать технологии и продукты мирового уровня, о чем мы с вами будем узнавать одними из первых. Уже в этом году на нашем рынке анонсированы не только обновления сегодняшних моделей, но и появление совсем новых автомобилей бренда Exeed.