Geely представил в России новый кроссовер Monjaro

Компания Geely представила кроссовер Monjaro для российского рынка, который станет флагманом марки в стране.

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В России появится автомобиль с 238-сильным 2-литровым бензиновым турбомотором в сочетании с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом. Предусмотрена также система выбора режимов движения с шестью вариантами работы силовой установки и электронных ассистентов.

Новинка будет доступна в трех комплектациях Luxury (4,5 млн руб.), Flagship (4,7 млн руб.) и Exclusive (4,8 млн руб.), отличающихся уровнем оснащения и доступных опций. Новый Geely Monjaro уже доступен для заказа, но поставки кроссовера клиентам ожидаются в апреле.

Максим Вершинин

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