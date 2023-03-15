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Коммерсантъ FM
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Geely представил в России новый кроссовер Monjaro

Компания Geely представила кроссовер Monjaro для российского рынка, который станет флагманом марки в стране.

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Geely Monjaro

Geely Monjaro

Фото: Geely

Geely Monjaro

Geely Monjaro

Фото: Geely

Geely Monjaro

Geely Monjaro

Фото: Geely

Geely Monjaro

Geely Monjaro

Фото: Geely

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Geely Monjaro

Фото: Geely

Geely Monjaro

Фото: Geely

Geely Monjaro

Фото: Geely

Geely Monjaro

Фото: Geely

В России появится автомобиль с 238-сильным 2-литровым бензиновым турбомотором в сочетании с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом. Предусмотрена также система выбора режимов движения с шестью вариантами работы силовой установки и электронных ассистентов.

Новинка будет доступна в трех комплектациях Luxury (4,5 млн руб.), Flagship (4,7 млн руб.) и Exclusive (4,8 млн руб.), отличающихся уровнем оснащения и доступных опций. Новый Geely Monjaro уже доступен для заказа, но поставки кроссовера клиентам ожидаются в апреле.

Максим Вершинин

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