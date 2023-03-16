«Москвич» выпустит две новые модели машин к концу года

Завод «Москвич» к концу 2023 года выпустит новые модели машин в сегменте SUV и седан. Об этом сообщил гендиректор КамАЗа Сергей Когогин.

«Второе полугодие — четвертый квартал, еще две модели. Это по размеру чуть больше машина. Будет SUV и седан»,— сказал господин Коготин ТАСС в кулуарах съезда Российского союза предпринимателей и промышленников (РСПП).

По данным «Автостата», в феврале продажи автомобилей «Москвич» в России выросли почти в два раза. За месяц в стране продали 57 новых марок автомобилей против 29 в январе.

Олеся Павленко