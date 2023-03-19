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Коммерсантъ FM
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В Херсонской области подорван автомобиль с командиром ППС

В Херсонской области в результате подрыва автомобиля умер командир патрульно-постовой службы (ППС) ОМВД. Следственный комитет РФ (СКР) возбудил уголовное дело по статье об убийстве, а также о покушении на убийство супруги командира взвода ППС, начальника штаба ОМВД Новокаховского ГО ГУ МВД, и дочери.

17 марта, утверждает следствие, под левое крыло автомобиля ВАЗ-2121 было заложено «специальное устройство». Машиной управлял командир взвода ППС. Подрыв произошел, когда мужчина находился в автомобиле в Алешкинском районе области с дочерью и женой. Полицейский скончался на месте, сообщает СКР, его супруга и дочь получили телесные повреждения.

Лусине Баласян

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