УАЗ поставил «скорые» и пожарные автомобили в Боливию

Компания УАЗ сообщила о первой в 2023 году поставке автомобилей в Боливию. Страна станет первым для марки экспортным рынком в Южной Америке, рассчитывающимся за машины в рублях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран АСМП класса В на базе УАЗ «Профи»

Фото: УАЗ АСМП класса В на базе УАЗ «Профи»

Фото: УАЗ

Первая партия российских внедорожников для боливийского рынка включает в себя модели «Патриот Экспедиция», автомобиль «скорой помощи» класса В и пожарный автомобиль на базе «Профи», а также классические коммерческие автомобили семейства «Профи».

«Перепады высот и температур, а также разнородность дорожного покрытия — скалы, грязь, броды – то, с чем боливийским пользователям приходится сталкиваться каждый день. Надежный двигатель ZMZ Pro обеспечивает бесперебойную работу на 4500 метрах над уровнем моря в горах Анд и на территории высокогорных плато, где расположены департаменты Ла Пас, Оруро и Потоси; на знаменитом перевале Ла Кумбре и уникальном солончаке Уюни. Автомобили неприхотливы к качеству топлива и просты в обслуживании», — отметил гендиректор официального дистрибьютора бренда UAZ Bolivia LtdA Дмитрий Зрожевский.

В 2023 году УАЗ планирует поставить в Боливию не менее сотни автомобилей. Напомним, ранее УАЗ отметил 50-летие внедорожника УАЗ-469 выпуском лимитированной версии модели UAZ Hunter под именем «УАЗ-469 Юбилейная серия».

Максим Вершинин

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