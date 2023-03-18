Россия выделит для Анголы 50 машин скорой помощи за 603 млн руб

Россия в рамках безвозмездной помощи выделит Анголе 603 млн руб. на закупку 50 автомобилей скорой помощи. Соответствующее распоряжение правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, выделить средства из бюджета на закупку «ГАЗелей» поручено Минпромторгу.

6 марта МИД России сообщил о планах ввести упрощенный режим с Анголой. Республика была одной из стран, воздержавшихся от голосования за принятие в Генассамблее ООН резолюции с осуждением действий России на Украине. В октябре Ангола поддержала резолюцию.

Эрдни Кагалтынов