Минпромторг ожидает увеличения продаж автомобилей на 30% в 2023 году

Объем продаж новых автомобилей в России в 2023 году может увеличиться на 30% за счет наращивания объема производства. Об этом сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров в кулуарах съезда Российского союза промышленников и предпринимателей.

«По автопрому — это гадание на кофейной гуще, когда это начало года. Могу сказать, что будет, естественно, больше, чем в прошлом году. По понятным причинам, потому что мы наращиваем объем производства при сохранении импорта. Прогнозы можно будет давать чуть позже, но мы говорили в прошлом месяце, что это будет на 30% точно больше, чем прошлый год»,— сказал господин Мантуров (цитата по ТАСС).

Глава Минпромторга отметил, что в период с марта по апрель 2022 года наблюдался значительный рост стоимости автомобилей. Однако в настоящее время цены выровнялись, поскольку ситуация с логистическими маршрутами, поставками и производством комплектующих стабилизировалась.

«Как можно снижать цену при том, что сохраняется и мировая, и внутренняя инфляция? Как минимум, на уровень проминфляции цены будут всегда двигаться вперед. Вопрос — на сколько»,— объяснил Мантуров.

По данным Ассоциации европейского бизнеса, продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в феврале рухнули на 62,1%, почти до 41,9 тыс. единиц. По результатам двух месяцев 2023 года рынок составил почти 74,4 тыс. машин. За весь 2022 год в России было продано 687,3 тыс. автомобилей против 1,66 млн автомобилей в 2021 году.

Милена Костерева