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Коммерсантъ FM
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Премиальные автомобили поехали в Россию

За счет чего растут продажи дорогих иномарок

В России выросли продажи премиальных автомобилей. По каналам параллельного импорта в страну привезли Mercedes-Benz, BMW и другие привычные марки. По данным компании «Открытие Авто», всего в феврале было продано более 2 тыс. автомобилей премиального сегмента, что на 19% больше, чем в январе.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Подробности — в справке “Ъ FM”.

Самой продаваемой маркой премиальных автомобилей оказалась BMW — 525 покупок в феврале, на 23% больше, чем месяцем ранее. Еще большую динамику показал Mercedes-Benz, +28%, продано 500 автомобилей.

Audi — 206 единиц, +15%. Продажи Lexus выросли на 18%, 266 машин. Продажи Porsche прибавили 5% и составили 132 автомобиля.

Genesis показала прирост в 12%, продано 129 машин. Автомобили марки Land Rover выбрали 126 покупателей, продажи выросли на 9%. Также прибавили, но в абсолютных цифрах насчитывают менее сотни проданных машин, Tesla и Cadillac.

Всего в феврале было реализовано немногим более 2 тыс. автомобилей традиционных премиальных марок. Суммарно за январь-февраль — 3,89 тыс.

При этом цены на японские и европейские премиальные автомобили в среднем выросли в полтора раза. Их доля продаж от общего числа машин в феврале составила всего 4%, и нет оснований считать, что она увеличится, отметила руководитель пресс-службы «Открытие Авто» Елена Проценко:

«Если весь прошлый год поставки машин в этом направлении носили в основном частный характер, то есть автомобили, выставляемые в официальных салонах, были чаще всего завезены для конкретных покупателей, то в текущем году ситуация постепенно меняется.

Некоторые дилеры уже сумели отладить логистику, финансовые коридоры и увеличить партии завозимых иномарок с полной уплатой НДС, и, по сути, сами стали импортерами.

У некоторых авторитейлеров, к примеру, партии поставляемых машин уже исчисляются сотнями. Несмотря на начавшийся рост самостоятельных поставок как для частных лиц, так и для юридических, общий объем этого бизнеса в этом сегменте пока очень далек от прежнего. Доля премиальных авто в феврале снизилась, составив меньше 4%, а год назад они занимали в России почти 10% рынка. В Германии же за премиальными марками, к примеру, стабильно сохраняется более 60% авторитейла».

Выгодна ли покупка автомобиля по схеме параллельного импорта

Автомобили более низких классов дилеры в принципе не завозят, для них это не выгодно, пояснил руководитель проекта «Автомаркетолог» Олег Мосеев: «Параллельный импорт сконцентрирован в основном на премиум- и высшем среднем сегментах, потому что экономически неэффективно везти масс-бренды. Нижние позиции пока нет смысла поставлять, потому что и себестоимость их будет довольно высокая, есть и расходы, которые на один кузов ложатся вне зависимости от стоимости автомобиля. Это порядка 400 тыс. руб., плюс еще туда нужно включить таможенные пошлины, НДС, и в итоге цена сильно возрастает».

Объемы продаж не сравнятся с прошлогодними: одних только Volvo за первые два месяца 2022-го было продано 952 машины. В этом году — лишь 57 автомобилей. А Минпромторг на днях включил в список параллельного импорта еще 11 иностранных марок: в их числе Renault, Citroen, Kia и Hyundai.

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Иван Корякин

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