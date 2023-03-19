8 лет за поджог военкомата, мошенничество с капремонтом и дискуссия о транспортной реформе

Региональный фонд содействия капремонту.
Фото: Прокуратура Ярославской области
По букве закона
Жителя Ярославской области осудили на 8 лет за попытку поджога военкомата.
Суд обосновал освобождение из колонии экс-депутата ярославской облдумы Фомичева.
Ярославца осудили за поджог баннера с буквой Z.
Бывшего полицейского из Переславля будут судить за взятки.
В Ярославской области возбудили уголовное дело о мошенничестве с капремонтом домов. Следователи нашли мошенничество при замене лифтов в Ярославле.
Строитель детского сада в Ярославле стал фигурантом второго уголовного дела. Он нанес ущерб бюджету более 2 млн руб.
Отставки и назначения
В мэрии Ярославля поменялся главный строитель.
Представитель ярославского губернатора в облдуме покинул свой пост.
Городская и региональная политика
В Ярославской области закрывают специализированный дом-интернат. Позже власти назвали причину закрытия.
В Ярославской области появится мусорная концессия.
Чиновники мэрии Ярославля получат зарплаты сокращенных коллег.
Транспортная реформа
В Ярославле снесут здание стоянки автобусов «ПАТП-1». Автобусы «ПАТП-1» уезжают из Ярославля в Рыбинск. Однако митинг в защиту предприятия все же состоялся.
Борьбу с безбилетниками в ярославских автобусах начнут с 1 июня.
Благоустройство и строительство
В Ярославле «Озерную гривку» спроектируют заново.
Вместо фабрики валенок в Ярославле хотят строить малоэтажное жилье. Прокуратура проверит проект застройки, а ярославская фабрика валяной обуви переедет на новое место.
В Ярославле Павловскую рощу благоустроит подрядчик «Наших дворов».
Цитаты недели
«Многие позабыли, что пассажиров возили как дрова. Теперь транспортнику не стыдно смотреть в глаза населению своего региона» (Первый заместитель председателя Общественного совета при Минтрансе России Борис Лоран в ходе круглого стола «Модернизация транспортной системы региона: перспективы и риски»)
«Мы своих ярославцев в беде не оставляем. Александра Цветкова следователи обвинили в убийствах 20-летней давности. Несмотря на алиби, он находится в СИЗО. Следствию были предоставлены все документы - подлинники, но их пока по непонятной причине не приобщили к делу. Все научное сообщество, родственники и друзья ученого не верят в его виновность. Я нахожусь на постоянной связи с супругой Александра Цветкова» (Ярославский сенатор Наталья Косихина обратилась к генпрокурору по поводу обвиненного в убийствах ученого)
Цифры недели
В Ярославле хотят построить комплекс переработки мусора минимум за 2 млрд руб.
В Ярославле снижена стоимость недостроя на Октябрьской площади с 325 до 277 млн руб.