8 лет за поджог военкомата, мошенничество с капремонтом и дискуссия о транспортной реформе

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Региональный фонд содействия капремонту.

Фото: Прокуратура Ярославской области Региональный фонд содействия капремонту.

Фото: Прокуратура Ярославской области

По букве закона

Жителя Ярославской области осудили на 8 лет за попытку поджога военкомата.

Суд обосновал освобождение из колонии экс-депутата ярославской облдумы Фомичева.

Ярославца осудили за поджог баннера с буквой Z.

Бывшего полицейского из Переславля будут судить за взятки.

В Ярославской области возбудили уголовное дело о мошенничестве с капремонтом домов. Следователи нашли мошенничество при замене лифтов в Ярославле.

Строитель детского сада в Ярославле стал фигурантом второго уголовного дела. Он нанес ущерб бюджету более 2 млн руб.

Отставки и назначения

В мэрии Ярославля поменялся главный строитель.

Представитель ярославского губернатора в облдуме покинул свой пост.

Городская и региональная политика

В Ярославской области закрывают специализированный дом-интернат. Позже власти назвали причину закрытия.

В Ярославской области появится мусорная концессия.

Чиновники мэрии Ярославля получат зарплаты сокращенных коллег.

Транспортная реформа

В Ярославле снесут здание стоянки автобусов «ПАТП-1». Автобусы «ПАТП-1» уезжают из Ярославля в Рыбинск. Однако митинг в защиту предприятия все же состоялся.

Борьбу с безбилетниками в ярославских автобусах начнут с 1 июня.

Благоустройство и строительство

В Ярославле «Озерную гривку» спроектируют заново.

Вместо фабрики валенок в Ярославле хотят строить малоэтажное жилье. Прокуратура проверит проект застройки, а ярославская фабрика валяной обуви переедет на новое место.

В Ярославле Павловскую рощу благоустроит подрядчик «Наших дворов».

Цитаты недели

«Многие позабыли, что пассажиров возили как дрова. Теперь транспортнику не стыдно смотреть в глаза населению своего региона» (Первый заместитель председателя Общественного совета при Минтрансе России Борис Лоран в ходе круглого стола «Модернизация транспортной системы региона: перспективы и риски»)

«Мы своих ярославцев в беде не оставляем. Александра Цветкова следователи обвинили в убийствах 20-летней давности. Несмотря на алиби, он находится в СИЗО. Следствию были предоставлены все документы - подлинники, но их пока по непонятной причине не приобщили к делу. Все научное сообщество, родственники и друзья ученого не верят в его виновность. Я нахожусь на постоянной связи с супругой Александра Цветкова» (Ярославский сенатор Наталья Косихина обратилась к генпрокурору по поводу обвиненного в убийствах ученого)

Цифры недели

В Ярославле хотят построить комплекс переработки мусора минимум за 2 млрд руб.

В Ярославле снижена стоимость недостроя на Октябрьской площади с 325 до 277 млн руб.

Алла Чижова