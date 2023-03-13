В мэрии Ярославля поменялся главный строитель

Пост директора МКУ «Агентство по строительству» мэрии Ярославля покинул Виталий Кук. Согласно данным ЕГРЮЛ, он перестал был директором муниципального учреждения 14 февраля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мэрия Ярославля

Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ Мэрия Ярославля

Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ

Отставка господина Кука совпала с начавшимися в феврале 2023 года проверками прокуратуры и Следственного комитета по только что построенному детскому саду №111 в Ярославле. Спустя два года после сдачи два корпуса дошкольного учреждения покрылись трещинами. Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», было возбуждено уголовное дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями». Следователи считают, что заказчик не должным образом вел претензионную работу с застройщиком.

С 15 февраля исполняющей обязанности директора «Агентства по строительству» является Ольга Шигина. 2 марта мэрия опубликовала итоги конкурса на замещение вакантной должности. Его победителем стала Анна Семенова, последние годы работавшая начальником отдела в департаменте строительства Ярославской области. Сейчас «Агентство» отвечает за строительство еще двух детских садов - на Московском проспекте и на Большой Федоровской, а также школы на улицы Пашуковская.

Андрей Иванов