В мэрии Ярославля поменялся главный строитель

Пост директора МКУ «Агентство по строительству» мэрии Ярославля покинул Виталий Кук. Согласно данным ЕГРЮЛ, он перестал был директором муниципального учреждения 14 февраля.
Мэрия Ярославля
Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ
Отставка господина Кука совпала с начавшимися в феврале 2023 года проверками прокуратуры и Следственного комитета по только что построенному детскому саду №111 в Ярославле. Спустя два года после сдачи два корпуса дошкольного учреждения покрылись трещинами. Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», было возбуждено уголовное дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями». Следователи считают, что заказчик не должным образом вел претензионную работу с застройщиком.
С 15 февраля исполняющей обязанности директора «Агентства по строительству» является Ольга Шигина. 2 марта мэрия опубликовала итоги конкурса на замещение вакантной должности. Его победителем стала Анна Семенова, последние годы работавшая начальником отдела в департаменте строительства Ярославской области. Сейчас «Агентство» отвечает за строительство еще двух детских садов - на Московском проспекте и на Большой Федоровской, а также школы на улицы Пашуковская.