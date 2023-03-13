Жителя Ярославской области осудили на 8 лет за попытку поджога военкомата

Житель Углича Денис Попов признан виновным в покушении на террористический акт и публичных призывах к экстремистской деятельности. Об этом сообщает администрация Угличского района со ссылкой на УФСБ по Ярославской области.

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Фото: Скриншот видео телеграм-канала «Ярославль Главный» Осужденный

Фото: Скриншот видео телеграм-канала «Ярославль Главный»

Как рассказывал «Ъ-Ярославль», житель Углича 2001 года рождения был задержан сотрудниками ФСБ в июле 2022 года. Как считало следствие, он пытался «поджечь по заданию украинских неонацистов Военный комиссариат Угличского и Мышкинского районов с помощью самостоятельно изготовленной бутылки с зажигательной смесью», а также высказывал в социальных сетях намерения по совершению диверсий на железнодорожных путях.

Как отмечают в администрации Угличского района, в ходе рассмотрения уголовного дела Вторым Западным окружным военным судом подсудимый признал свою вину и раскаялся в содеянном. Суд приговорил жителя Углича к восьми годам лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а остальных пяти — в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

Андрей Иванов