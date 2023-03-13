Чиновники мэрии Ярославля получат зарплаты сокращенных коллег

Сотрудники мэрии Ярославля в 2023 году получат деньги, запланированные на выплату зарплаты их сокращенным коллегам. Проект решения об этом внесла в муниципалитет мэрия города. Как следует из пояснительной записки, в первом квартале в мэрии сократили 182 штатные единицы. Фонд оплаты труда не будет уменьшен, а сэкономленные деньги разделят между оставшимися чиновниками, применив единый повышающий коэффициент 1,2097.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Деньги

Фото: Антон Голицын Деньги

Фото: Антон Голицын

Деньги уволенных сотрудников будут выплачены в виде премий «за выполнение особо важных и сложных заданий». Решение касается только 2023 года, будет ли продолжено применение этого коэффициента в следующем году, неизвестно.

Аналогичный документ подготовлен в отношении сотрудников муниципальных казенных учреждений (МКУ), где были сокращены 152,5 штатных единиц. Работникам МКУ зарплаты повысят на коэффициент 1,1733.

Одновременно решение предполагает индексацию окладов городских чиновников на 4,6%. «Ъ-Ярославль» сообщал, что ранее указ о таком повышении издал губернатор Михаил Евраев, рекомендовав принять такое же решение и местным властям. При этом на 4,6% повысится и оклад мэра Ярославля, от которого рассчитываются оклады других муниципальных служащих. Но заработная плата главы Ярославля останется прежней за счет уменьшения коэффициента ежемесячного денежного поощрения с 5 до 4,7.

Антон Голицын