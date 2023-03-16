Ярославские власти назвали причину закрытия дома-интерната под Угличем

В департаменте труда и социальной поддержки населения Ярославской области назвали причиной закрытия ГБУ СО ЯО «Шишкинский дом-интернат» сложности с обеспечением пожарной безопасности зданий, построенных 170 лет назад. Официальную информацию предоставили в пресс-службе департамента.

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Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ Правительство Ярославской области

Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ

Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», против закрытия дома-интерната выступили сотрудники и постояльцы соцучреждения, записавшие обращение к губернатору. В департаменте говорят, что опасаются за здания, построенные в XIX веке.

«Шишкинский специальный дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов располагается в зданиях 1853 года постройки, имеющей V степень огнестойкости (это деревянные здания с самым низким порогом к огнестойкости и скорости распространения огня). В ближайшем окружении отсутствует пожарная часть. Имеются предписания надзорных органов в части нарушений требований стандартов предоставления социальных услуг, связанных с состоянием зданий»,— отмечают в департаменте.

Ярославские власти ссылаются на «План мероприятий по оптимизации сети учреждений соцобслуживания», утвержденный постановлением правительства Ярославской области в 2009 году, отмечая, что по нему предусмотрено поэтапное закрытие деревянных корпусов. Правда, в самом тексте постановления указано, что расселение должно быть выполнено еще в 2011-2013 годах.

«Из зданий были выведены маломобильные граждане, находящиеся на постельном режиме в другие дома-интернаты отрасли, количество мест сокращено со 131 до 60. Оставшихся клиентов интерната планируется переселить в различные социальные учреждения региона. Места в них освободятся в связи с вводом в эксплуатацию спального корпуса для ветеранов войны и труда Бурмакинского интерната в селе Новое Некрасовского района», - сообщает областной департамент труда.

Сотрудникам дома-интерната департамент обещает найти работу. Сейчас из 74 человек 39 ездят в интернат из Углича, 11 человек живут около деревни Шишкино, остальные также проживают в Угличском районе.

Андрей Иванов