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В Ярославской области возбудили уголовное дело о мошенничестве с капремонтом домов

В Ярославской области возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере при проведении капитального ремонта многоквартирных домов (МКД). Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуре Ярославской области.

Региональный фонд содействия капремонту

Региональный фонд содействия капремонту

Фото: Прокуратура Ярославской области

Региональный фонд содействия капремонту

Фото: Прокуратура Ярославской области

Совместную проверку реализации программы капремонта в регионе провели прокуратура Ярославской области, а также областные управления МВД и ФСБ. Установлено, что подрядчики не везде исполнили работы по капремонту, хотя деньги за выполненную работу получили.

«Установлены факты невыполнения подрядными организациями ряда оплаченных работ по договорам, заключенным с Региональным фондом содействия капитальному ремонту многоквартирных домов Ярославской области, что повлекло причинение ущерба фонду и жителям региона на общую сумму около 30 млн. рублей»,— рассказали в региональной прокуратуре.

Также в прокуратуре считают, что часть конкурсных процедур по определению подрядчиков была проведена с нарушением закона.

«В ходе проверки выявлены нарушения конкурентных процедур, позволяющие обеспечить победу аффилированных подрядных организаций и препятствующие участию в закупочных мероприятиях иных претендентов»,— добавили в прокуратуре.

В ведомстве отметили, что активные следственные действия и обыски проходят по месту нахождения подрядчиков в Волгограде, Москве, Нижнем Новгороде, а также в самом Региональном фонде содействия капитальному ремонту.

Андрей Иванов

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