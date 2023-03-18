Ярославский сенатор обратилась к генпрокурору по поводу обвиненного в убийствах ученого

Сенатор от Ярославской области Наталья Косихина написала письмо генеральному прокурору РФ Игорю Краснову, в котором просит разобраться в законности задержания и содержания под стражей ученого-гидролога Александра Цветкова. Об этом член Совета Федерации написала в своем телеграм-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сотрудник Института биологии внутерненних вод Александр Цветков

Фото: социальные сети Сотрудник Института биологии внутерненних вод Александр Цветков

Фото: социальные сети

Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», сотрудник Института биологии внутренних вод им. И.Д. Папанина Российской академии наук (ИБВВ РАН) Александр Цветков подозревается в совершении убийств в 2002 году. Ученые института написали письмо к Владимиру Путину, обратились они и к сентатору Наталье Косихиной.

«Мы своих ярославцев в беде не оставляем. Александра Цветкова следователи обвинили в убийствах 20-летней давности. Несмотря на алиби, он находится в СИЗО. Следствию были предоставлены все документы - подлинники, но их пока по непонятной причине не приобщили к делу. Все научное сообщество, родственники и друзья ученого не верят в его виновность. Я нахожусь на постоянной связи с супругой Александра Цветкова»,— написала Наталья Косихина.

Сенатор направила обращение к генеральному прокурору РФ Игорю Краснову, в котором просит его проверить законность действий следователей.

«Задержание Александра Игоревича получило в Ярославской области большой общественный резонанс, в связи с чем прошу Вас, в рамках полномочий, предоставленных законодательством РФ, в целях обеспечения всесторонней и объективной проверки вышеизложенных обстоятельств, осуществить меры прокурорского надзора, направленные на проверку законности производства предварительного расследования по данному уголовному делу»,—говорится в обращении.

Андрей Иванов