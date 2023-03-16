В Ярославской области закрывают специализированный дом-интернат

Сотрудники и постояльцы Шишкинского дома-интерната в Угличском районе Ярославской области записали видео-обращение к губернатору региона и просят не закрывать учреждение. Текст и видео имеются в распоряжении «Ъ-Ярославль».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сотрудники Шишкинского дома-интерната

Фото: Скрин видео сотрудников дома-интерната Сотрудники Шишкинского дома-интерната

Фото: Скрин видео сотрудников дома-интерната

По словам сотрудников дома-интерната о закрытии учреждения они узнали 9 марта, когда об этом сообщил учредитель — департамент труда и социальной поддержки населения Ярославской области. Люди переживают: в Угличском районе будет сложно найти работу. Потому просят губернатора Ярославской области Михаила Евраева пересмотреть решение о закрытии.

«Убедительно просим Вас своё решение изменить и оставить Шишкинский СДИ работать в штатном режиме. Так как с закрытием дома-интерната останутся 76 безработных людей, которым в дальнейшем будет просто невозможно трудоустроится из-за дефицита рабочих мест в г. Угличе. Особенно хотим подчеркнуть, что большая часть сотрудников живёт в д. Шишкино и близлежащих деревнях (д. Плоски, Заречье, Парово, Нестерово, Хомутово). Среди сотрудников дома-интерната есть многодетные матери, матери- одиночки, жёны и матери участников СВО и просто обычные люди, которые останутся без средств существования»,— отмечается в обращении.

Присоединились к сотрудникам и постояльцы Шишкинского дома-интерната. Они говорят, что уже пережили подобное закрытие. «Нас не первый раз так выселяют. Пять лет назад нас также выселили из Кривецкого дома-интерната. Мы устали от переездов»,—сообщают люди в видео-обращении.

Свою жалобу сотрудники дома-интерната оставили и на личной странице губернатора. И получили ответ, объясняющий причины закрытия.

«Во-первых, объекты государственного бюджетного учреждения социального обслуживания Ярославской области Шишкинский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов (далее - учреждение) имеют высокую степень пожарной опасности (наличие жилого корпуса, относящегося к V степени огнестойкости, здание столовой). Во-вторых, в рамках проведения проверок, в том числе контрольно-надзорными органами, в учреждении были выявлены многочисленные нарушения в части качества предоставления социальных услуг»,— сообщили в региональном правительстве.

Однако, на сайте самого Шишкинского дома-интерната размещен акт проверки учреждения Госпожнадзором от мая 2022 года, в котором отмечено, что «нарушений требований пожарной безопасности не выявлено». Потому сотрудники и постояльцы дома-интерната и обращаются к главе региона. «Весь коллектив Шишкинского дома-интерната очень надеется на ваше участие в сложившейся ситуации и разрешение её в положительную для нас сторону. Очень верим в справедливость и ждём от Вас поддержки в столь трудное для всей страны время»,—говорится в тексте письма, отправленного губернатору.

Андрей Иванов