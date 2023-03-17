Бывшего полицейского из Переславля будут судить за взятки

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении 23-летнего бывшего полицейского из Переславля. Мужчина обвиняется получении взяток через посредника. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Здание Переславского районного суда Ярославской области.

Фото: Переславский районный суд Здание Переславского районного суда Ярославской области.

Фото: Переславский районный суд

Бывший сотрудник отделения охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых изолятора временного содержания ОМВД России по Переславль-Залесскому фигурирует в трех эпизодах получения взяток.

«По данным следствия, с сентября по декабрь 2021 года, в августе 2022 года, обвиняемый получал взятки за пронос на режимную территорию запрещенного к использованию мобильного телефона с СИМ-картой и зарядного устройства»,— рассказали в региональном СК.

Рассматривать уголовное дело бывшего сотрудника полиции будет Переславский районный суд.

Алла Чижова