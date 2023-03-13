В Ярославле снесут здание стоянки автобусов «ПАТП-1»

В Ярославле на территории АО «ПАТП-1» снесут здание теплой стоянки автобусов. Соответствующий аукцион предприятие разместило на портале госзакупок. Максимальная цена контракта составляет 2,2 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран "ПАТП-1", Ярославль

Фото: мэрия Ярославля "ПАТП-1", Ярославль

Фото: мэрия Ярославля

Сломать предстоит здание шириной 60 и длиной 90 метров. В мэрии Ярославля, которой принадлежит предприятие, сообщили, что снос никак не связан с текущими проблемами «ПАТП-1».

«Здание теплой стоянки еще в 2017 году было признано аварийным, в 2020 году советом директоров было принято решение о сносе здания ввиду предельного износа (более 70%) и невозможности дальнейшего восстановления. Здание фактически не эксплуатируется»,— сказали в мэрии.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что из-за долгов «ПАТП-1» не приняло участие в аукционах на перевозки в Ярославле и с лета перестанет работать на городских маршрутах. Мэрия планирует присоединить предприятие к АО «Яргорэлектротранс».

Алла Чижова