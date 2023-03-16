Борьбу с безбилетниками в ярославских автобусах начнут с 1 июня

Контрольные мероприятия по борьбе с безбилетным проездом в Ярославле и Ярославском районе запланированы с 1 июня 2023 года, сейчас ведется набор штата контролеров. Об этом в интервью «Ъ-Ярославль» рассказал директор ГКУ ЯО «Организатор перевозок Ярославской области» Илья Прокопьев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кондуктор в ярославском транспорте

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля Кондуктор в ярославском транспорте

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

Сейчас госучреждение набирает штат контролеров. В том числе в новое ГКУ перейдут кондукторы тех автотранспортных предприятий, которые уходят с рынка пассажирских перевозок Ярославля.

«Провели ряд встреч с предприятиями, в частности на «ПАТП-1». Уже 76 кондукторов хотят перейти к нам. Сейчас мы принимаем заявления, заполняем документы, с 1 апреля они будут все оформлены в ГКУ «Организатор перевозок Ярославской области». Также идут переговоры и с частными перевозчиками. Теми, кто не выиграл маршруты и будет сокращать кондукторов. Постепенно они тоже будут переходить к нам на предприятие»,— заявил Илья Прокопьев.

Как добавил господин Прокопьев, в апреле-мае кондукторы по-прежнему будут присутствовать в салонах автобусов. Но с разъяснительной миссией.

«У нас два месяца будет переходный период, когда будет адаптация населения к новой модели. Они будут помогать оплачивать проезд, подсказывать, что и как, где прикладывать карту. Это позволит нам избежать накала, потому что сразу всех наказывать за безбилетный проезд неправильно. Мы сначала всех адаптируем, научим, а потом уже будем спрашивать за безбилетный проезд»,— пояснил Илья Прокопьев.

Контрольные мероприятия по борьбе с безбилетниками «Организатор перевозок» готов начать с 1 июня 2023 года.

Андрей Иванов