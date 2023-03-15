В Ярославле Павловскую рощу благоустроит подрядчик «Наших дворов»

В Ярославле работы по благоустройству общественной территории «Павловский парк на берегу реки Волги» выполнит ООО «АС-ЭКОСЕРВИС» за 35 млн руб. Об этом сообщили в мэрии города.

15 марта были подведены итоги аукциона на благоустройство «Павловского парка». В нем приняли участие 4 участника, победу одержала организация, которая предложила понижение от предложенной стоимости на 9% — вместо 38 млн руб., заявленных закупкой, 35 млн руб. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

«Предстоящие ремонтные работы предполагают благоустройство набережной по протоптанным направлениям и пешеходного прибрежного маршрута с плиточным покрытием. Планируется соорудить смотровые площадки с видом на Толгский монастырь, отремонтировать пешеходный арочный мост, создать центральную входную группу парка, восстановить асфальтовые пешеходные дорожки от перекрестка улицы Урицкого и Тутаевского шоссе до существующей асфальтовой лыжероллерной трассы. Кроме этого, появятся места для отдыха, современное освещение и системы видеонаблюдения»,— рассказали в мэрии.

ООО «АС-ЭКОСЕРВИС», согласно порталу госзакупок, в 2022 году выполняло работы по 2 муниципальным контрактам по губернаторской программе благоустройства дворов «Наши дворы» и благоустраивал общественную территорию в поселке Красный бор Ярославского района.

По данным картотеки «Ъ», ООО «АС-ЭКОСЕРВИС» зарегистрировано в 2021 году в Ярославле. Основной вид деятельности — строительство автомобильных дорог и автомагистралей. Генеральный директор общества — Владимир Дуденков, бенефициары — Владимир Дуденков (5%, 500 руб.), Левон Авдалян (95%, 9,5 тыс. руб.).

Алла Чижова