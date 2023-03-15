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В Ярославле «Озерную гривку» спроектируют заново

Мэрия Ярославля намерена заново провести проектирование общественной территории «Озерная гривка». Об этом сообщается в пояснительной записке к проекту решения муниципалитета, внесенному мэрией города.

"Озерная гривка" в Ярославле

"Озерная гривка" в Ярославле

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

"Озерная гривка" в Ярославле

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

В мэрии Ярославля корректируют расходы бюджета и намерены выделить 1,5 млн руб. на обследование и подготовку проектных работ общественной территории «Озерная гривка». Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль» первая попытка благоустройства была предпринята в 2021 году. Был заключен муниципальный контракт с индивидуальный предпринимателем Вадимом Арефьевым, но работы не были выполнены ни к декабрю 2021 года, ни к ноябрю 2022 года.

В итоге в конце 2022 года заказчик работ МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» расторг муниципальный контракт, а подрядчик решением ФАС был включен в реестр недобросовестных поставщиков. Теперь процесс запускают заново, и вновь с проектирования. В список общественных территорий 2023 года «Озерная гривка» не попала. Таким образом, сами работы по благоустройству здесь начнутся не раньше 2024 года.

Андрей Иванов

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