Строитель детсада в Ярославле нанес ущерб бюджету более 2 млн рублей

Подрядная организация, которая строила детский сад №84 на улице Губкина в Ярославле, причинила имущественный вред федеральному бюджету и бюджету Ярославской области в размере более 2 млн руб. Об этом сообщили в ярославском Следственном комитете. Речь идет об ООО «Специализированный застройщик «Центр энергетического строительства и монтажа» (ЦЭСиМ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Детский сад №84 в Ярославле.

Фото: Пресс-служба следственного управления СК России по Ярославской области Детский сад №84 в Ярославле.

Фото: Пресс-служба следственного управления СК России по Ярославской области

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в отношении компании возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере).

Следователи установили, что с декабря 2019 по декабрь 2021 года сотрудники подрядной организации предоставили заказчику, МКУ «Агентство по строительству г.Ярославля», счета на оплату строительных работ по возведению детского сада с заведомо ложными сведениями. Как сообщили в СК, объем работ и их стоимость были завышены подрядчиком по сравнению с фактически выполненным. Таким образом подрядная организация причинила имущественный вред в размере более 2 млн руб. бюджетам разного уровня.

«В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Устанавливаются конкретные лица, причастные к совершению преступления. Принимаются меры к возмещению причиненного ущерба»,— пояснили в пресс-службе ярославского СК.

Алла Чижова