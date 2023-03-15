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В Ярославле хотят построить комплекс переработки мусора минимум за 2 млрд рублей

В Ярославле планируется к реализации инвестиционный проект по строительству комплекса переработки мусора. Об этом на заседании комитета областной думы по ЖКХ заявил и.о. директора департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Олег Тихенький.

Сортировка мусора в Ярославле

Сортировка мусора в Ярославле

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Сортировка мусора в Ярославле

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Комплекс переработки мусора планируется строить в 2025-2026 годах. Мощность нового объекта составляет 220 тыс. тонн мусора в год.

«Сейчас прорабатываются различные проекты. Стоимость составляет от 2 до 5 млрд руб. Средства будут расходоваться инвесторами, которые будут заниматься этим вопросом, при поддержке федерального оператора»,— заявил Олег Тихенький.

Предполагается, что к 2030 году Ярославская область придет к стопроцентной сортировке всех твердых коммунальных отходов.

Андрей Иванов

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