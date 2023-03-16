В Ярославле снижена стоимость недостроя на Октябрьской площади

Арбитражный суд Ярославской области принял решение о снижении стоимости недостроенного 15-этажного здания на Октябрьской площади с 325 до 277 млн руб. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в пресс-службе мэрии города со ссылкой на информацию КУМИ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Недостроенное здание на Октябрьской площади в Ярославле

Недостроенное здание на Октябрьской площади в Ярославле



«Суд изменил способ и порядок исполнения решения суда. Сумма, за которую будет выставляться на предстоящем аукционе по продаже объекта незавершенного строительства, составляет 277 млн руб.»,— сообщили в мэрии.

Недострой в центре города не могут продать с февраля 2021 года. Не менее пяти раз мэрия города продавала объект за 476 млн руб., два раза уже по сниженной стоимости за 325 млн руб. Ни разу на торги не состоялись из-за отсутствия заявок. После чего мэр Ярославля Артем Молчанов принял решение о переоценке стоимости здания путем подачи документов в суд.

Работы по строительству торгово-офисного центра на пересечении улиц Победы и Республиканской, прозванного в городе «Мордор», остановлены более 11 лет назад. Степень готовности объекта — 5%, площадь застройки — 2,4 тыс. кв.м.

Алла Чижова