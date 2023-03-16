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Ярославская фабрика валяной обуви переедет на новое место

Ярославская фабрика валяной обуви покинет площадку на Тверицкой набережной, 20. Об этом сообщили на предприятии порталу ЯрНьюс. «Ъ-Ярославль» сообщал, что ООО «Ярославская фабрика валяной обуви» обратилось в мэрию с заявлением о переводе территории предприятия в жилую зону. Мэрия поддержала обращение. На фабрике пояснили, что перевод земли в другую категорию не означает закрытия производства.

Ярославская фабрика валяной обуви

Ярославская фабрика валяной обуви

Фото: Ярославская фабрика валяной обуви

Ярославская фабрика валяной обуви

Фото: Ярославская фабрика валяной обуви

«Закрытия фабрики не будет. Готовим план мероприятий по переносу производства на более подходящую площадку в г. Ярославле (рассматривается несколько вариантов размещения), учитывающую изменения в объеме и номенклатуре выпускаемых изделий, так как в настоящий момент для выпуска валенок задействовано не более 30% от проектной мощности предприятия»,— сообщили в ООО «Ярославская фабрика валяной обуви».

В предприятии подчеркнули, что вынос производства из центра города планировался еще в 1982 году. Тверицкая набережная является территорией отдыха горожан. Руководство фабрики считает, что жилищная застройка «позволит придать новый импульс развитию микрорайона Тверицы». Речь идет об участке около 5 га в непосредственной близости от Волги. Проект займет несколько лет. Главный корпус фабрики владельцы планируют сохранить.

«В эскизном проекте отражены многие современные тренды: это и малая высотность, и дворы без машин, и большая площадь озеленения. Удобное расположение, великолепная транспортная доступность, хорошая экология и наличие вокруг рекреационных пространств, а также продуманность новых кварталов, позволяет рассчитывать на востребованность проекта со стороны жителей города»,— сообщили в предприятии.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что планы по застройке территории фабрики жилыми домами решила проверить прокуратура.

Антон Голицын

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