Автобусы «ПАТП-1» уезжают из Ярославля в Рыбинск

Автобусы АО «ПАТП-1» города Ярославля, которые с апреля перестанут работать в областном центре, будут переданы в другие города региона, в том числе в Рыбинск. Об этом заявил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Взятые в лизинг автобусы "ПАТП-1"

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля Взятые в лизинг автобусы "ПАТП-1"

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», ярославское «ПАТП-1» не смогло принять участие в конкурсах на пассажирские перевозки, и с апреля-мая перестанет работать на маршрутах в Ярославле. Как пояснил губернатор, автопарк предприятия поедет в другие города.

«Освободится определенное количество автобусов, в том числе «ПАТП-1», которые были взяты в лизинг. Они 2019 года. Эти ресурсы мы перебрасываем в другие районы, в том числе рассматривать будем Рыбинск»,— рассказал Михаил Евраев.

Глава Рыбинска Дмитрий Рудаков уточнил, что город получит из Ярославля 40 автобусов. Остаток лизинговых платежей в сумме 90 млн рублей будет оплачен из бюджета Рыбинска.

«На нас падает небольшая нагрузка: выплатить остаток лизинга 90 млн. Для сравнения столько стоят 2 электробуса. А тут мы получим 40 автобусов, выплатив остаток лизинга. 2019 год —это практически новые автобусы. Очень удобная история. Мы 90 млн возьмем на городской бюджет. Да, тяжело. Зато сможем серьезно улучшить ситуацию по маршрутам. У нас с тем парком, который есть сегодня, нет ритмичности перевозок, ничего не наладить»,— сказал Дмитрий Рудаков.

Согласно данным мэрии Ярославля, «ПАТП-1» только у ООО «Транспортная лизинговая компания» брало в лизинг 47 автобусов — 10 марки «ПАЗ» и 37 «ЛИАЗов». В конце 2021 и в 2022 году ярославское автотранспортное предприятие имело значительные проблемы с выплатой лизинговых платежей, дважды арбитражный суд принимал решение об изъятии транспорта, а средства на выплаты долгов направлялись непосредственно из бюджета Ярославля. Теперь эти автобусы будут работать в Рыбинске.

Андрей Иванов