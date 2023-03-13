Ярославца осудили за поджог баннера с буквой Z

Житель Ярославля признан виновным в вандализме за поджог баннера с буквой Z. Об этом рассказали в пресс-службе Ярославского областного суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Горевший баннер в Ярославле

Фото: Ъ-Ярославль Горевший баннер в Ярославле

Фото: Ъ-Ярославль

Баннер в виде буквы Z на улице Советская подожгли около 23:30 25 сентября 2022 года, было возбуждено уголовное дело по статье «Вандализм». Сотрудниками ФСБ был установлен 40-летний житель Ярославля, подозреваемый в преступлении. Уголовное дело рассматривал мировой суд Кировского района.

Следствие, а потом и суд посчитали, что мужчина «совершил порчу имущества в общественном месте и причинил ущерб владельцу баннера - ГАУ ЯО «Центр патриотического воспитания». Сумма ущерба составила 35 тыс. руб. Подсудимый был признан виновным в вандализме и приговорен к 1,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Приговор в законную силу не вступил.

Андрей Иванов