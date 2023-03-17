«Пассажиров возили как дрова»

После завершения модернизации общественного автотранспорта в Ярославле ежедневное количество автобусных рейсов в городе вырастет почти на 20%, а провозная способность — на 16%. Об этом глава ярославского дептранса заявила на круглом столе «Модернизация транспортной системы региона: перспективы и риски», организованном «Ъ-Ярославль» и правительством Ярославской области. Федеральные эксперты, ссылаясь на опыт Тверской области, где реформа прошла раньше, подчеркнули, что 88% пассажиров удовлетворены работой общественного транспорта. В Ярославле этот показатель – 52%. Власти признают, что реформу сопровождают «незнание и предвзятость», и готовы к диалогу с обществом: для приема предложений и жалоб на работу общественного транспорта выделен специальный номер телефона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Салон нового автобуса в Ярославле

Фото: Правительство Ярославской области Салон нового автобуса в Ярославле

Фото: Правительство Ярославской области

1 апреля транспорт обновится на первых 25 маршрутах в Ярославле. До конца мая новые, брендированные машины с кондиционерами, стационарными валидаторами, видеонаблюдением и счетчиками пассажиров должны появиться на всех 137 маршрутах в Ярославле и Ярославском районе. Как рассказала директор регионального департамента транспорта Татьяна Черемных, в Ярославской агломерации будет работать 614 автобусов преимущественно большого и среднего класса повышенной вместимости. По расчетам дептранса, они будут перевозить до 18,5 тыс. пассажиров в час.

«В рамках комплексной модернизации ежедневный выпуск составит 1170 рейсов, это почти на 20% больше текущего выпуска. Использование автобусов большей вместимости позволяет увеличить провозную возможность. В среднем она увеличится на 16%. Это 2,5 тыс. пассажиров»,— рассказала госпожа Черемных.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Круглый стол в Ярославле

Фото: мэрия Ярославля Круглый стол в Ярославле

Фото: мэрия Ярославля

Директор Центра транспортного планирования Института экономики транспорта и транспортной политики Высшей школы экономики (ВШЭ) Павел Зюзин отметил, что с общественным транспортом (ОТ) в Ярославле и сейчас все не так плохо на фоне других провинциальных городов.

«Более 60 % застроенной территории в Ярославле обслуживается общественным транспортом. Ярославль на фоне большинства городов и даже городов-миллионников смотрится замечательно, и мы видим явный прогресс»,— сказал господин Зюзин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Доля территории, охваченной ОТ в городах России

Доля территории, охваченной ОТ в городах России



Центр транспортного планирования разделил город на зоны по степени доступности ОТ. Наиболее удобными для пассажиров оказались центр города, улица Свободы, Московский проспект, Ленинградский проспект и проспект Авиаторов. Несколько хуже ситуация с улицами Чкалова и Гагарина. Явные проблемы с Тутаевским шоссе, Фрунзенским районом, Резинотехникой и Тверицами. Одной из проблем эксперт назвал то, что многие маршруты дублируют друг друга. Например, через одну из остановок идет 26 маршрутов. По его мнению, в этом отношении транспортная схема нуждается и в дополнительном развитии инфраструктуры, создания альтернативных путей «узким местам».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предложение мест в ОТ на 1000 жителей в городах России

Предложение мест в ОТ на 1000 жителей в городах России



По словам господина Зюзина, Ярославль сейчас занимает одну из ведущих позиций в стране по соотношению посадочных мест на тысячу жителей (с учетом трамвая и троллейбуса): в час пик оно составляет 121,9. В Ярославле «общественный транспорт — это мощная система, которая предлагает на рынке огромный объем посадочных мест»,— подытоживает эксперт, добавляя, что замена автобусов даст еще более «замечательный эффект».

Научный сотрудник Центра планирования Института экономики транспорта и транспортной политики ВШЭ Александр Рыжков обратил внимание на то, что федеральное законодательство в сфере городского общественного транспорта сформировалось только в 2015 году. У власти есть два варианта организации работы ОТ: нерегулируемый тариф (маршрутные такси, власти просто выдают разрешение на работу, остальное — отношения пассажира и перевозчика) и регулируемый.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Динамика внедрения контрактной системы в России

Динамика внедрения контрактной системы в России



В случае регулируемого тарифа власть заключает контракт с перевозчиками и, значит, может определять условия работы транспорта. С регулируемым тарифом также два варианта – «нетто-контракты» (перевозчик собирает с пассажиров деньги, а власть выплачивает дотации за регулирование тарифа) и брутто-контракты, когда власть нанимает перевозчика на работу по маршруту, а оплату с пассажиров собирает сама. Брутто-контракты применяются в Москве.

«Брутто-контракт применяется, когда у нас много разрозненных перевозчиков, и мы через этот контракт можем привязать их к общей системе оплаты, и тогда у города будет единая билетная система. Ярославль пошел по этому пути, и, наверное, правильно»,— говорит господин Рыжков.

По словам Александра Рыжкова, переход на контрактную систему и отказ от маршрутных такси — это общероссийская тенденция. Первыми на эту систему перешли Москва, Санкт-Петербург, Тверская область и Пермский край.

Заместитель генерального директора ООО «Датапакс» Максим Исаев рассказал о мобильном приложении, которое уже доступно ярославцам. В скором времени в нем будет отображаться и городской транспорт в онлайн режиме, время прибытия на конкретную остановку, через него можно будет оплатить проезд. Профессор кафедры Высокоскоростные транспортные системы Российской открытой академии транспорта ВШЭ Александр Поляков полагает, что использование единой электронной системы по учету пассажиров, оплаты, движению автобусов даст возможность анализировать данные и улучшать систему уже в процессе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Цифровые системы в новых автобусах в Ярославле

Фото: ООО "Датапакс" Цифровые системы в новых автобусах в Ярославле

Фото: ООО "Датапакс"

«Все это позволит работать с обращениями граждан и сделать наиболее удобной маршрутную сеть. Когда у тебя полные данные по валидации, по подъездам к остановкам, по соблюдению расписания, здесь возникает четкая понятная структура — как оптимизировать маршрутную сеть. Все эти инструменты после введения новой модели будут более доступны, это постепенная работа, которая будет делаться каждый год»,— полагает господин Поляков.

Председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов призвал ярославские власти активнее привлекать простых пассажиров к обсуждению грядущих перемен.

«С людьми надо общаться. Нужен единый канал коммуникации, единый номер для обращений. Нужно проводить рабочие встречи с жителями микрорайонов. И не нужно бояться, что их будет много. Зато люди выскажутся»,— говорит Илья Зотов.

Как сообщил первый зампред правительства Ярославской области Максим Авдеев, с 1 апреля в Ярославле жалобы на работу общественного транспорта будут принимать по единому номеру 122. По словам чиновника, диалог с пассажирами складывается непросто: «Дискуссия вокруг транспорта идет. Есть два фактора, которые ее сопровождают: незнание и предвзятость. Надеемся, что в том числе по итогам сегодняшнего мероприятия мы эти факторы снимем»,— сказал господин Авдеев.

Ярославское правительство проводит встречи с общественниками и готово учесть их замечания, если они подтвердятся реальными замерами пассажиропотока.

Необходимость замены автобусов в Ярославле давно назрела, говорит начальник ярославского управления ГИБДД Антон Царев.

«В 2022 году более 450 фактов было зафиксировано, когда автобусы, перевозящие пассажиров, эксплуатировались без прохождения технического осмотра. Скорей всего, дело в том, что состояние автобусов не позволяло этот техосмотр пройти. Надеюсь, эта проблема уйдет. Наконец-то мы увидели в контрактах требования к перевозчику относительно оборудования автобусов видеорегистраторами. Это будет воздействовать на дисциплину водителей»,— считает Антон Царев.

Участники круглого стола обсудили опыт соседней Тверской области, где транспортная реформа прошла раньше. Как рассказал первый заместитель председателя Общественного совета при Минтрансе России Борис Лоран, расписание перевозок в Твери исполняется на 98%, время в пути стало короче на 10%. Через год после реформы в Твери был проведен опрос, по итогам которого 88% пассажиров были удовлетворены качеством работы общественного транспорта.

«Многие позабыли, что пассажиров возили как дрова. Теперь транспортнику не стыдно смотреть в глаза населению своего региона»,— сказал господин Лоран.

В Ярославле в 2022 году Институт развития стратегических инициатив провел по заказу мэрии аналогичный опрос. Удовлетворение транспортным обслуживанием высказали только 52% опрошенных.

Андрей Иванов, Антон Голицын

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