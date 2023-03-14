В Ярославской области появится мусорная концессия

Проект строительства мусоросортировочного комплекса в Ростовском районе Ярославской области будет реализован через заключение концессионного соглашения. Об этом на заседании комитета областной думы по ЖКХ заявил и.о. директора регионального департамента охраны окружающей среды и природопользования Олег Тихенький.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сортировка мусора в Ярославле

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Сортировка мусора в Ярославле

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Строительство мусоросортировочного комплекса мощностью 40 тысяч тонн твердых коммунальных отходов в год запланировано на территории Ростовского района. Реализация проекта находится на контроле заместителя председателя правительства РФ Виктории Абрамченко. Изначально комплекс планировали начать строить в 2023 году, но теперь начало работ перенесено на 2024 год.

«Предполагалось заключение концессионного соглашения в декабре 2022 года. К сожалению, органы местного самоуправления не смогли определить земельный участок, который соответствовал бы требованиям законодательства. Речь о земельном участке, имеющем подъезды (асфальтированную дорогу) и возможность подключения к сетям энергоснабжения. Несколько вариантов предлагались, в конечном итоге был выбран земельный участок, на нем оказались остатки какого-то строения, которые нигде не были нанесены. Судебные органы приостановили процесс реализации концессионного соглашения и процесс передачи инвестору соответствующего земельного участка. На настоящее время судебные разбирательства не завершены, и они затормозили реализацию проекта»,— сообщил на заседании комитета по ЖКХ и.о. директора регионального департамента охраны окружающей среды и природопользования Ольге Тихенький.

По словам господина Тихенького сейчас под соглашение с концессионером выделен другой земельный участок, по нему ведется проектирование и межевание. Стоимость работ по строительству мусоросортировочного комплекса оценена в 159 млн руб.

Андрей Иванов