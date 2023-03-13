Вместо фабрики валенок в Ярославле хотят строить малоэтажное жилье

Мэрия Ярославля поддерживает изменения в Генеральный план города, которые касаются перевода в жилую зону территории нынешней фабрики валеной обуви. Об этом на заседании комиссии муниципалитета заявил главный архитектор Ярославля Артем Цымбалов.
Цех фабрики валеной обуви в Ярославле
Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля
Вопрос обсуждался на публичных слушаниях в 2022 году, а теперь вынесен на муниципалитет. ООО «Ярославская фабрика валеной обуви» планирует перевести производство в другое место, а на Тверицкой набережной, где сейчас расположено предприятие, строить малоэтажное жилье.
«В настоящее время действующее предприятие расположено в зоне существующей жилой застройки. После переноса предприятия на освобожденной территории предложено разместить комплекс малоэтажных жилых домов с объектами обслуживания и элементами благоустройства с сохранением имеющихся исторических зданий»,— сказал Артем Цымбалов
Проект планировки территории квартала, ограниченного проспектом Авиаторов, Тверицкой набережной, улицей Червонная и Октябрьским мостом, проходит согласование в департаменте градостроительства мэрии. Жилье хотят строить на трех земельных участках. Первый шаг заключается во внесении изменений в Генеральный план Ярославля, связанных с переводом земли из производственной в жилую зону.
«После утверждения проекта планировки и после положительного заключения общественных обсуждений последним этапом будет следовать внесение изменений в «Правила землепользования и застройки». Градостроительный процесс сильно растянут по времени. На годы»,— подчеркнул Артем Цымбалов.
Главный архитектор Ярославля также отметил, что на территории нынешней фабрики валенок проведено экологическое обследование. Его вывод — территория безопасна для жилья.