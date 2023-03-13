Вместо фабрики валенок в Ярославле хотят строить малоэтажное жилье

Мэрия Ярославля поддерживает изменения в Генеральный план города, которые касаются перевода в жилую зону территории нынешней фабрики валеной обуви. Об этом на заседании комиссии муниципалитета заявил главный архитектор Ярославля Артем Цымбалов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Цех фабрики валеной обуви в Ярославле

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля Цех фабрики валеной обуви в Ярославле

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

Вопрос обсуждался на публичных слушаниях в 2022 году, а теперь вынесен на муниципалитет. ООО «Ярославская фабрика валеной обуви» планирует перевести производство в другое место, а на Тверицкой набережной, где сейчас расположено предприятие, строить малоэтажное жилье.

«В настоящее время действующее предприятие расположено в зоне существующей жилой застройки. После переноса предприятия на освобожденной территории предложено разместить комплекс малоэтажных жилых домов с объектами обслуживания и элементами благоустройства с сохранением имеющихся исторических зданий»,— сказал Артем Цымбалов

Проект планировки территории квартала, ограниченного проспектом Авиаторов, Тверицкой набережной, улицей Червонная и Октябрьским мостом, проходит согласование в департаменте градостроительства мэрии. Жилье хотят строить на трех земельных участках. Первый шаг заключается во внесении изменений в Генеральный план Ярославля, связанных с переводом земли из производственной в жилую зону.

«После утверждения проекта планировки и после положительного заключения общественных обсуждений последним этапом будет следовать внесение изменений в «Правила землепользования и застройки». Градостроительный процесс сильно растянут по времени. На годы»,— подчеркнул Артем Цымбалов.

Главный архитектор Ярославля также отметил, что на территории нынешней фабрики валенок проведено экологическое обследование. Его вывод — территория безопасна для жилья.

Андрей Иванов