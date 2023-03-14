Следователи нашли мошенничество при замене лифтов в Ярославле

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье мошенничество при исполнении контракта на замену лифтов в многоквартирных домах Ярославля. Об этом сообщили в пресс-службе ярославского управления СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Замена лифта на улице Титова в Ярославле

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля Замена лифта на улице Титова в Ярославле

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

Как рассказали в Следственном комитете, в 2021 году Региональный фонд содействия капитальному ремонту многоквартирных домов Ярославской области провел электронный аукцион, по итогам которого был заключен договор на работы по оценке технического состояния, разработке проектной документации и замене лифтов в городах Ярославль, Рыбинск, Ростов, Тутаев, Переславль-Залесский.

«Единственным участником в проведенном аукционе выступила коммерческая организация, юридически расположенная в Нижнем Новгороде. По результатам аукциона между Фондом и организацией заключен договор на оказание услуг и выполнение работ по ремонту лифтов многоквартирных домов. Вместе с тем, работы по обследованию лифтового оборудования работниками не выполнялись. С целью создания видимости исполнения условий контракта, лицом из числа сотрудников коммерческой организации были предоставлены заведомо ложные сведения о фактическом выполнении работ, которые оплачены Фондом в сумме более 26 миллионов рублей»,— отметили в Следственном комитете.

Закупочная документация и заключенный региональным фондом капремонта договор по замене лифтов размещен на портале госзакупок. Подрядной организацией является ООО «Трансэнерго» из Нижнего Новгорода. Договор предполагал техосмотр, проектирование и замену лифтов в 98 домах в Ярославле, а также работы в 9 домах Рыбинска, 2 домах Тутаева и Ростова и 1 доме в Переславле-Залесском. Общая сумма договора составила 647,9 млн руб.

Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль» нарушения были выявлены в ходе проверки прокуратуры.

Андрей Иванов