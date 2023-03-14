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Суд обосновал освобождение из колонии экс-депутата ярославской облдумы Фомичева

Рыбинский городской суд обосновал освобождение экс-депутата Ярославской областной думы Романа Фомичева из колонии его работой на производстве и активным участием в общественной жизни спецучреждения. Решение суда, вступившее в силу 7 марта 2023 года, опубликовано.

Роман Фомичев

Роман Фомичев

Роман Фомичев

Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», осужденный Фомичев, отбывающий наказание в колонии за посредничество во взяточничестве, подал ходатайство о замене неотбытой части срока принудительными работами. Оно было удовлетворено судом. Как следует из опубликованного судебного решения, прокуратура была против удовлетворения ходатайства.

Администрация колонии №2 города Рыбинска позицию осужденного поддержала, дав Роману Фомичеву положительную характеристику. Находясь в колонии, он получил два поощрения. Трудился подсобным рабочим, пока в этом была необходимость.

За какие преступления осужден Роман Фомичев

«Занимается благоустройством территории учреждения в соответствии со ст. 106 УИК РФ, после увольнения — сверх установленной двухчасовой нормы, к труду относится добросовестно. Мероприятия воспитательного характера, занятия по социально-правовому обучению, общие собрания осужденных посещает. Принимает участие в культурно-массовых и спортивных мероприятиях, на меры воспитательного воздействия реагирует правильно. Посещает библиотеку, храм»,— приводит характеристику из колонии суд.

Также в решении суда отмечено, что Фомичев оплатил штраф в сумме 2,99 млн руб., который фигурировал в приговоре. Потому суд принял решение удовлетворить ходатайство экс-депутата. С 7 марта он покинул колонию и должен самостоятельно проследовать в исправительный центр, где будет находиться до 19 октября 2023 года.

Андрей Иванов

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