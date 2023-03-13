В Ярославле состоялся митинг в защиту «ПАТП-1»

Сегодня в Ярославле в сквере около Октябрьской площади прошел митинг в защиту «ПАТП-1», инициированный депутатом муниципалитета Евгений Овод. По словам госпожи Овод, на митинге присутствовали «до 100 человек» (как было указано в заявке). На видеозаписи видно около 50 участников. По итогам митинга была сформулирована резолюция из 6 пунктов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Митинг в защиту "ПАТП-1" в Ярославле

Фото: Скриншот из видео Андрея Броя Митинг в защиту "ПАТП-1" в Ярославле

Фото: Скриншот из видео Андрея Броя

«Резолюция в защиту наших предприятий, в частности «ПАТП-1», включая пункты об отмене конкурсов и проведении их заново с возможностью участвовать в них «ПАТП-1». Один из пунктов предложили сами жители: вернуть полномочия организации пассажирских перевозок из области в город. Также важно сохранить троллейбусное движение. Еще один пункт — привлечение к ответственности тех должностных лиц, которые довели наши автотранспортное предприятие до такого неудовлетворительно финансово-экономического состояния»,— рассказала депутат.

На митинге выступили первый секретарь Ярославского областного комитета КПРФ Михаил Парамонов, депутаты ярославской облдумы Эльхан Мардалиев и Валерий Байло, ветеран «ЯрГЭТ» Людмила Сазонова, сотрудница «ПАТП-1» (всего на митинг от предприятия пришли шесть человек) и сама Евгения Овод.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что администрация Кировского и Ленинского районов Ярославля перенесла митинг в защиту «ПАТП-1» в район Октябрьской площади, отказав в проведении мероприятия у зданий правительства области и мэрии.

Алла Чижова