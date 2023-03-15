Представитель ярославского губернатора в облдуме покинул свой пост

Начальник управления правительства Ярославской области по взаимодействию с законодательными органами Вячеслав Осипенко покинул свой пост. Информация об этом размещена на сайте регионального правительства. Обязанности начальника управления исполняет заместитель Антон Вошатко.
Вячеслав Осипенко
Фото: Ярославская областная дума
По данным источника «Ъ» в органах власти региона, господин Осипенко уволился по собственному желанию — он нашел другую работу. Вячеслав Осипенко возглавил управление в 2017 году, во время работы губернатором Дмитрия Миронова. До этого он был начальником аналогичной структуры в Твери.