Представитель ярославского губернатора в облдуме покинул свой пост

Начальник управления правительства Ярославской области по взаимодействию с законодательными органами Вячеслав Осипенко покинул свой пост. Информация об этом размещена на сайте регионального правительства. Обязанности начальника управления исполняет заместитель Антон Вошатко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вячеслав Осипенко

Фото: Ярославская областная дума Вячеслав Осипенко

Фото: Ярославская областная дума

По данным источника «Ъ» в органах власти региона, господин Осипенко уволился по собственному желанию — он нашел другую работу. Вячеслав Осипенко возглавил управление в 2017 году, во время работы губернатором Дмитрия Миронова. До этого он был начальником аналогичной структуры в Твери.

Антон Голицын