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Представитель ярославского губернатора в облдуме покинул свой пост

Начальник управления правительства Ярославской области по взаимодействию с законодательными органами Вячеслав Осипенко покинул свой пост. Информация об этом размещена на сайте регионального правительства. Обязанности начальника управления исполняет заместитель Антон Вошатко.

Вячеслав Осипенко

Вячеслав Осипенко

Фото: Ярославская областная дума

Вячеслав Осипенко

Фото: Ярославская областная дума

По данным источника «Ъ» в органах власти региона, господин Осипенко уволился по собственному желанию — он нашел другую работу. Вячеслав Осипенко возглавил управление в 2017 году, во время работы губернатором Дмитрия Миронова. До этого он был начальником аналогичной структуры в Твери.

Антон Голицын

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