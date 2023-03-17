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Строитель детского сада в Ярославле стал фигурантом второго уголовного дела

Проверка прокуратуры выявила нарушения при строительстве детского сада №84 в Ярославле, по ее итогам возбуждено уголовное дело. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Крыша детского сада на улице Губкина в Ярославле

Крыша детского сада на улице Губкина в Ярославле

Фото: Общероссийский народный фронт

Крыша детского сада на улице Губкина в Ярославле

Фото: Общероссийский народный фронт

Детский сад на улице Губкина в Ярославле был построен по национальному проекту «Демография» в 2020 году. Заказчиком работ по муниципальному контракту выступало МКУ «Агентство по строительству», подрядчиком —ООО «Специализированный застройщик «Центр энергетического строительства и монтажа» (ЦЭСиМ). Стоимость работ по контракту составила 89,8 млн руб.

Весной 2023 года о проблемах в детском саду заговорили в Общероссийском народном фронте, были выявлены протечки и трещины. Проверка прокуратуры Фрунзенского района подтвердила опасения ОНФ.

«В рамках проверки с привлечением специалистов-строителей осуществлен выезд на объект, установлено наличие трещин на стенах и фасадах здания, протечек крыши, отслаивание штукатурки иные недостатки. Проверочными мероприятиями выявлены нарушения законодательства при приемке работ в части несоответствия проектным показателям установленного хозяйственного блока, оборудования, отсутствия отдельных элементов. Кроме того, изначально в нерабочем состоянии находилась система электроподогрева кровли, что, в том числе, повлияло на протечки крыши»,— рассказали в прокуратуре Ярославской области.

По подсчетам прокуратуры ущерб бюджету составил более 1 млн руб. Материалы проверки прокуратуры направлены в Следственный комитет, и на их основании было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».

«В рамках расследования уголовного дела будет дана оценка и действиям должностных лиц заказчика. Кроме того, после вмешательства прокуратуры заказчик обратился в арбитражный суд с заявлением о включении в реестр требований кредиторов подрядчика, признанного банкротом, долга в связи с невыполнением работ по устранению недостатков при эксплуатации здания детского сада»,— отметили в прокуратуре.

ООО «ЦЭСиМ» фигурирует уже во втором уголовном деле. Этот же подрядчик строил два корпуса детского сада №111 в Дзержинском районе. Оба здания также покрылись трещинами. Как сообщал «Ъ-Ярославль», здесь уголовное дело возбуждено по статье «Злоупотребление должностными полномочиями» в отношении чиновников, принявших некачественные работы. Прокурор Ярославской области Александр Лоренц поставил ход и результаты расследования уголовных дел на контроль.

Андрей Иванов

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