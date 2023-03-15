Ярославская прокуратура проверит проект застройки на месте фабрики валенок

Прокуратура Ярославской области организовала проверку о застройке берега Волги в районе фабрики валяной обуви на Тверицкой набережной. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Цех фабрики валеной обуви в Ярославле

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля Цех фабрики валеной обуви в Ярославле

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», ООО «Ярославская фабрика валеной обуви» предлагала внести изменения в Генеральный план, переведя три земельный участка в Тверицах в жилую зону. 15 марта муниципалитет принял изменения, которые позволяют в дальнейшем строить на месте фабрики малоэтажное жилье. В департаменте градостроительства мэрии говорят, что сейчас разрабатывается проект планировки территории. В прокуратуре намерены проверить обоснованность данных изменений.

«В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований земельного и градостроительного законодательства. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, ситуация поставлена на контроль»,— заявили в прокуратуре Ярославской области.

Андрей Иванов