Главные новости за 17 марта. Кубань, Крым, Адыгея

Ленинский суд Краснодара отказал мэрии в пересмотре права на комнату в общежитии, закрепленного за 99-летним ветераном Великой Отечественной войны Василием Манацковым.

Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал, кого хоронят на кладбище в Горячем Ключе. По его словам, там расположены могил тех бойцов, которые не обозначили конкретное место своего погребения.

Начальником УМВД по городу Краснодару назначен полковник полиции Олег Казахов. До этого он занимал должность заместителя начальника управления. Об этом «Ъ-Кубань» сообщил источник, знакомый с обстановкой в правоохранительных структурах края.

Японский сад в парке «Краснодар» ориентировочно откроют 20 марта. Ранее было обозначено, что открытие произойдет весной.

В проект по строительству перевалочного комплекса в порту Тамань инвестируют 60 млрд руб. За полгода его стоимость выросла на 20 млрд руб.

Сожителям из Краснодара назначили меру пресечения за нападение школьниц в пункте выдачи заказов Wildberries. Мужчину заключили под стражу, женщине из-за наличия у нее грудного ребенка избрали меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества.

На должность и. о. вице-мэра Новороссийска назначен Александр Мохна. Он будет отвечать за капитальное строительство, а также вопросы технадзора и ценообразования.

Председатель совета народных депутатов Энема предстанет перед судом по обвинению в крупном мошенничестве, которое связано с хищением муниципального земельного участка.

Прокуратура Новокубанского района направила в суд уголовное дело по факту поджога филиала ФСИН в Новокубанске. Подозреваемым по делу проходит бывший сотрудник местного отдела МВД, уволенный из органов «по отрицательным мотивам».

В Сочи жители пятиэтажного дома просят власти починить крышу, которая протекает после смерча. В аварийном состоянии дом находится уже 2,5 года.

ПАО «Абрау-Дюрсо» учредило ООО «Абрау-ИТ», которое будет заниматься консультативной деятельностью и работой в области компьютерных технологий.

В Краснодаре бывшего военного из Тулы осудили за ложное сообщение о готовящемся взрыве городской школы.

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