При атаке БПЛА на Белгород один человек погиб и 14 пострадали
При ночной атаке беспилотников на Белгород один человек погиб, 14 пострадали. Повреждены 30 многоквартирных домов. Об этом сообщил губернатора Александр Шуваев в «Макс».
Восемь раненых находятся на стационарном лечении в больницах города. Если их состояние ухудшится, то их направят в федеральные клиники. Шесть человек проходят лечение амбулаторно.
Помимо 30 многоквартирных домов, повреждения получили 4 частных дома, 3 административных здания, 8 коммерческих объектов, 3 социальных, а также 35 автомобилей.
Сколько беспилотников участвовало в атаке, неизвестно, но господин Шуваев назвал ее массированной. Удары приходились не только по Белгороду, но и по объектам в области.