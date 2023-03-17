Жильцы дома в Сочи 2,5 года просят починить разрушенную смерчем крышу

В Сочи жители пятиэтажного дома просят власти починить крышу, которая протекает после смерча. В аварийном состоянии дом находится уже 2,5 года, сообщает Telegram-канал Ксении Собчак.

Крышу дома, расположенного на улице Инжирной, 2, ветер сорвал в июле 2020 года. Жильцы обращались в управляющую компанию, мэрию и жилищную инспекцию, но безрезультатно.

В августе 2022 года прокуратура города направила запрос в администрацию Сочи для проведения экспертизы. Однако о ее результатах ничего неизвестно. С журналистами издания «Осторожно, Media» диспетчер управляющей компании «РЭО 10» отказалась общаться.

Татьяна Ручкина

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