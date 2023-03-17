Японский сад в парке «Краснодар» могут открыть 20 марта

Японский сад в парке «Краснодар» ориентировочно откроют 20 марта. Об этом сообщает «КП-Кубань» со ссылкой на представителей парка.

В феврале 2023 года на установленных на входе в Японский сад терминалах уже появилась информация о территории. Говорится, что Японский сад был заложен в 2021 году и открыт весной 2023 года. Однако точная дата открытия пока неизвестна.

Площадь Японского сада составляет 7,5 га. Общая длина дорожек составит около 3,6 км. Они будут вымощены камнем, привезенным из Карелии, Карачаево-Черкесии и Урала. Японский сад в парке Галицкого станет крупнейшим за пределами Японии.

Татьяна Ручкина

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