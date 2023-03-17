Источник: начальником УМВД Краснодара назначен Олег Казахов

Начальником УМВД по городу Краснодара после перевода Дмитрия Остапенко в Архангельск назначен до этого момента занимающий должность заместителя начальника управления – начальника полиции Олег Казахов. Об этом «Ъ-Кубань» сообщил источник, знакомый с обстановкой в правоохранительных структурах края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: с сайта УМВД по Краснодару Фото: с сайта УМВД по Краснодару

По его данным, соответствующее решение было оформлено в краевом главке МВД в пятницу. Подтвердить назначение на должность Олега Казахова в пресс-службах краевого и городского главков «Ъ-Кубань» не удалось, там от комментариев пока воздержались. На сайте городского управления офицер значится еще в прежней должности.

Согласно данным сайта ведомства, Олег Казахов родился в 1978 году в городе Пятигорске Ставропольского края. В 1999 году окончил Краснодарский юридический институт МВД России, тогда начал службу в кубанской столице в должности участкового инспектора в Центральном округе Краснодара.

С 2000 года работал оперуполномоченным уголовного розыска, в 2005 году возглавил отделение угро в отделе милиции Центрального округа, в 2009 году занял должность начальника межрайонного отделения по борьбе с преступлениями против личности, после чего занимал ряд руководящих должностей. В 2011 году стал начальником отдела по раскрытию убийств и иных тяжких преступлений против личности управления уголовного розыска ГУ МВД края. В 2012 году был назначен на должность начальника отдела полиции Центрального округа кубанской столицы.

С 2014 года Олег Казахов служит в должности заместителя начальника УМВД по Краснодару – начальника полиции. Носит звание полковника полиции. Имеет медаль МВД России «За отличие в службе» II, III степени.

13 марта стало известно, что возглавлявший с 2014 года городское УМВД Дмитрий Остапенко был назначен начальником УМВД по Архангельской области. Соответствующая информация была размещена на сайте УМВД Поморья.

Михаил Волкодав

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