Жителя Краснодара арестовали за нападение на школьниц в ПВЗ Wildberries

Сожителям из Краснодара назначили наказание за нападение школьниц в пункте выдачи заказов Wildberries. Мужчину заключили под стражу, женщине из-за наличия у нее грудного ребенка избрали меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества, сообщает пресс-служба СУ СК по Краснодарскому краю.

11 марта 35-летний мужчина и его 34-летняя сожительница в состоянии алкогольного опьянения зашли в пункт выдачи товаров на улице Рахманинова. Там находились 13- и 14-летняя девочки, которые, как показалось сожителям, их обсуждали. Женщина напала на одну из девочек и повалила ее на пол. После этого женщина применила физическую силу в отношении второй школьницы, а потом совместно с сожителем продолжила бить девочку на улице. В соцсетях сообщалось, что девочек выволокли за волосы из примерочных.

Мужчину и женщину обвинили в хулиганстве, совершенном группой лиц (ч. 2 ст. 213 УК РФ). В ходе допросов они признали вину. Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства преступления. Ранее глава СКР Александр Бастрыкин поручил доложить ему о происшествии.

Татьяна Ручкина

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