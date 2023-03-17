За полгода стоимость строительства перевалочного комплекса в порту Тамани выросла на 20 млрд рублей

В проект по строительству перевалочного комплекса в порту Тамань инвестируют 60 млрд руб. Основную часть средств вложит компания «Тольяттиазот», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

«Перевалочный комплекс в порту Тамань имеет высокую значимость для стабильных поставок аммиака и удобрений на внешние и внутренний рынки. Это первый подобный объект в России, который входит в число приоритетных для инфраструктуры страны»,— отметил зампредседателя правительства РФ — министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров после посещения площадки «Тольяттиазота».

Проект уже имеет всю разрешительную документацию и сейчас проходит государственную экологическую экспертизу. Сдавать перевалочный комплекс планируют очередями.

Его мощность составит 5 млн тонн в год. С появлением в регионе перевалочного комплекса появится более 500 новых рабочих мест. Глава Кубани Вениамин Кондратьев отметил, что при строительстве объекта нужно соответствовать высоким экологическим стандартам, чтобы сохранить курортный и винодельческий потенциал Темрюкского района.

По словам гендиректора «Тольяттиазота» Анатолия Шаблинского, перевалочный комплекс для предприятия является стратегически важным проектом. С его появлением он сможет выйти на полную производственную мощность. Его запуск создаст предпосылки для возобновления поставок аммиака на мировой рынок.

Перевалочный комплекс будет объектом замкнутого цикла, что позволит исключить выбросы в атмосферу и минимизировать воздействие на окружающую среду. Для постоянного мониторинга водных ресурсов будет открыта аккредитованная лаборатория.

Первая очередь будет открыта в декабре 2023 года. Еще через два-три года предприятие выйдет на проектную мощность. Завершить строительство планируют до 2025 года. В августе 2022 года объем планируемых инвестиций составлял 40 млрд руб.

Татьяна Ручкина

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