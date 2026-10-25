СКР возбудил уголовное дело о теракте после ночной атаки ВСУ на Белгород
Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте по факту атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на гражданские объекты в Белгороде, которая произошла сегодня ночью. Проводится расследование, сообщила пресс-служба СКР.
При ударах, по предварительной информации, погиб один человек, 14 пострадали — большинство раненых были госпитализированы. Мэр города Валентин Демидов ночью заявлял, что атака привела к «значительному разрушению жилого фонда» в центре города. Больше 50 человек, чьи дома оказались повреждены, были вынуждены ночевать в пунктах временного размещения.
Утром губернатор Белгородской области Александр Шуваев уточнил, что во время атаки повреждены 30 многоквартирных домов, 35 автомобилей, четыре частных дома. Также под удар попали три административных здания, восемь коммерческих объектов и три социальных.