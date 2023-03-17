Суд встал на сторону 99-летнего ветерана в квартирном споре с мэрией Краснодара

Ленинский суд Краснодара отказал мэрии в пересмотре права на комнату в общежитии, закрепленного за 99-летним ветераном Великой Отечественной войны Василием Манацковым. Об этом сообщает «КП-Кубань».

Комнату площадью 13 кв. м Василий Манацков получил в 2005 году. Городская администрация обратилась в суд, поскольку помещение, предоставленное ветерану для проживания без права приватизации, было оформлена в собственность через суд. На этот факт указала соседка пенсионера, обратившись в мэрию с жалобой и претендовавшая на жилплощадь.

«Они сказали, что зато теперь уже у них будет аргумент, чтобы отвечать аргументированно всем, кто решит жаловаться на ветерана»,— цитирует издание заявление сына ветерана Игоря Манацкова.

По факту судебных разбирательств, направленных на лишение ветерана права на жилое помещение, в СУ СКР по Краснодарскому краю начали проверку. Председатель следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил поставить расследование на контроль.

Анастасия Донскова

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