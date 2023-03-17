Глава ЧВК «Вагнер» рассказал, кого хоронят на кладбище в Горячем Ключе

На кладбище в Горячем Ключе хоронят тех бойцов ЧВК «Вагнер», которые не обозначили конкретное место своего погребения. Об этом глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил в своем Telegram-канале.

«Тех, кто не изъявлял конкретного желания о месте своего погребения, мы захораниваем на кладбище в Горячем Ключе. В том числе тех, кто потерял связь со своими родственниками, сирот и так далее»,— отметил Евгений Пригожин.

Он также подтвердил, что под Екатеринбургом, в городе Березовский создали отдельное кладбище для бойцов частной военной компании. Там хоронят тех участников СВО, которые указали это место в своих завещаниях.

По словам Евгения Пригожина, власти Горячего Ключа выступали с инициативой закрыть кладбище, однако в настоящий момент вопрос урегулирован.

Татьяна Ручкина

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