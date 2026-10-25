Три человека пострадали при атаке на Омск в субботу
Во время налета БПЛА на Омск, который произошел вечером 24 октября, пострадали три человека. Об этом сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко. Ранее о количестве раненых власти региона не сообщали.
Пострадавшим сейчас оказывают медицинскую помощь. Угрозы для их жизни нет. На месте удара работают экстренные службы, написал господин Хоценко в Telegram.
Вчера в Омске была атакована промышленная зона. Под удар попал склад Ozon. На объекте начался пожар. В компании сообщали, что, по предварительной информации, при атаке никто не пострадал.